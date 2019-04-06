У ПЦУ заявили про переслідування в окупованому Луганську

У Православній церкві України заявили, що її священнослужителі в Луганську зазнають переслідувань із боку фактичної влади, встановленої на окупованій території.

Як повідомив у фейсбуці керуючий Луганською єпархією ПЦУ, єпископ Луганський і Старобільський Афанасій (Яворський), цитуючи повідомлення прес-служби єпархії, 4 квітня в управлінні Луганської єпархії і Свято-Троїцького кафедрального собору Української православної церкви (Православної церкви України) в Луганську були проведені обшуки.

Як мовиться в повідомленні, з телефонної розмови з секретарем єпархії протоієреєм Анатолієм Назаренком, який перебуває в Луганську, стало відомо, що в рамках проведення операції «Стоп-терор» служби «боротьби з економічними злочинами» угруповання «ЛНР» під час обшуку вилучили церковну та українську символіку, церковні книги і книги національного змісту, офіційне листування, а також робочі комп’ютери. Крім цього, обшуки провели і в приватних оселях священнослужителів, протоієрея Анатолія Назаренка та ієрея Геннадія Курганова.

Наразі щодо обох священнослужителів ПЦУ ведуть «слідчі дії», їх допитують по 5–6 годин на день, їм «рекомендовано» не залишати Луганськ, але не заборонили звершувати богослужіння у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луганська, мовиться в повідомленні.

Канонічна Православна церква України, як і найбільша з її попередниць, невизнана Українська православна церква Київського патріархату, вже не раз скаржилися на утиски і переслідування на окупованих частинах Луганської і Донецької областей. Особливо загострилося становище останнім часом, коли фактична влада незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними, стала вимагати від громад ПЦУ реєструватися за їхніми «законами», погрожуючи можливістю повної заборони діяльності цих громад і їхніх священнослужителів і конфіскації їхнього майна.

Натомість український підрозділ Російської православної церкви, Українська православна церква (Московського патріархату), вільно діє на окупованих територіях Донбасу, деякі з її священнослужителів, за повідомленнями, підтримують бойовиків і російські гібридні сили.