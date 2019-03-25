Українським полярникам вручили копію томосу, яку зберігатимуть на станції «Академік Вернадський»

У київському Михайлівському Золотоверхому соборі предстоятель Православної церкви України Епіфаній відслужив молебень на честь членів української антарктичної експедиції і передав полярникам копію томосу.

Як повідомив кореспондентові Радіо Свобода керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, українські полярники виявили бажання створити осередок ПЦУ на антарктичній станції «Академік Вернадський».

«У полярників виникла ідея: оскільки ми маємо автокефальну, незалежну Православну церкву, то капличка Святого Володимира, розташована на нашій станції, має належати ПЦУ. Ми звернулися з цією ініціативою до керівників ПЦУ, а їхня реакція перевершила наші найбільш сміливі очікування: нами буде опікуватись сам владика Епіфаній. Саме йому належить ідея передати на станцію копію томосу», – повідомив Дикий.

24-та українська антарктична експедиція 26 березня відбуває на станцію «Академік Вернадський» для виконання річної програми наукових робіт і досліджень. За словами Дикого, кожна антарктична експедиція складається з двох загонів: сезонного і зимувального. Нині в Антарктиду відбуває зимувальний загін у складі 12 осіб.

Як повідомив Дикий, з Києва відбувають 11 членів експедиції, а 12-ий член команди – Оксана Савенко – працювала у сезонному загоні і залишається на станції, чекаючи своїх колег по зимівлі.