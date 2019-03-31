ПЦУ почала працювати в Словенії – посольство

Православна церква України почала функціонувати в Словенії – про це повідомило місцеве посольство України.

На першому богослужінні був присутні посол Михайло Бродович.

«Сьогодні посол Михайло Бродович з дружиною, співробітники Посольства та представники української громади в Словенії відвідали першу Святу літургію святого Василя Великого, яка відслужилася в храмі святого Урха», – йдеться в повідомленні дипломатичної місії.

Згідно з ним, богослужіння провели протоієрей Василь Кучирка і словенський священник отець Алеш Томашевич.

Читайте також: Синод ПЦУ: «Оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ»​

Згідно з картою переходів Православної церкви України, до ПЦУ перейшли вже 504 храми в Україні.

15 грудня 2018 року в Києві, у соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому представники трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

ТАКОЖ НА ТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ:

Епіфаній: вести переговори з митрополитом УПЦ (МП) Онуфрієм нереально

ПЦУ і РПЦ. Як Росія привласнювала історію церкви України

На службі Сталіна і Путіна. У Росії до війни проти України на церковному фронті долучились і деякі ліберали

УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю

Епіфаній про Путіна, Порошенка, вибори, прокльони і хустки