УГКЦ скасувала свою літургію в Софії Київській, проти якої виступав Філарет

Українська греко-католицька церква повідомила, що через ремонтні роботи в Софійському соборі в Києві скасовує свою літургію, яка була запланована на 7 квітня.

7 березня відбулася зустріч глави УГКЦ Святослава з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм.

Святослав пояснив прагнення молитися в Софійському соборі й наголосив, що «цей храм є спільним домом усіх дітей церкви Володимирового Хрещення та матірнім для усіх наших катедральних соборів».

Згідно з повідомленням, предстоятелі церков підтвердили незмінне прагнення обох сторін до порозуміння та співпраці. Святослав наголосив, що дорожньою картою такого зближення є «дослідження нашого спільного коріння, міжцерковне примирення та зцілення історичної пам’яті».

«Допоки цієї єдності ще немає, жодна із церков-спадкоємниць цієї церкви не може одноосібно посідати старовинний собор премудрості Божої, Софії Київської. Він має радше бути місце зустрічі нащадків софійної Київської церкви», – сказав Святослав.

Православна церква України не інформувала про перебіг зустрічі Епіфанія та Святослава.

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет закликав греко-католиків відмовитися від запланованого боголслужіння у Софійському соборі, оскільки, на його думку, ця подія «викличе спротив з боку православних українців».

Реставраційні роботи в Софійському соборі мають початися 18 березня.

Софійський собор – пам’ятка архітектури ХІ століття. Разом з архітектурним ансамблем пам'яток ХІ-XVIII століть собор включений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.