У Софійському соборі в Києві 18 березня почнуть реставраційні роботи – Мінкульт

У Софійському соборі в Києві 18 березня почнуть реставраційні роботи, повідомило Міністерство культури України.

У 2019 році на першому ярусі в центральній частині Софійського собору передбачене встановлення риштування для здійснення інспектування мозаїк, фресок та олійного живопису з метою подальшої їх реставрації та розкриття.

Крім того, планується проведення модернізації системи мікроклімату собору та реконструкція інженерних систем електроосвітлення, пожежної та охоронної сигналізації, встановлення системи відеоспостереження.

За рахунок грантів від ЮНЕСКО планують встановити систему контролю мікроклімату.

Софійський собор – пам’ятка архітектури ХІ століття. Разом з архітектурним ансамблем пам'яток ХІ-XVIII століть собор включений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.