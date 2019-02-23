УГКЦ анонсували літургію у Софії Київській. Філарет проти. Епіфаній анонсував зустріч зі Святославом

Очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній анонсував зустріч із предстоятелем Української греко-католицької церкви патріархом Святославом для обговорення «питань, які стосуються двох церков».

Як повідомляє 23 лютого прес-служба ПЦУ, зустріч планується одразу після того, як глава УГКЦ повернеться із закордонного відрядження.

Напередодні почесний патріарх Православної церкви України Філарет закликав греко-католиків відмовитися від запланованого боголслужіння у Софійському соборі, оскільки, на його думку, ця подія «викличе спротив з боку православних українців».

Раніше, 18 лютого, партіарх Святослав повідомив про намір провести прощу і святкову літургію у соборі Святої Софії у Києві на Благовіщення 7 квітня. Він зазначив, що отримав відповідний дозвіл від міністра культури Євгена Нищука.