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23 Лютий 2019, Київ 21:41
Новини | Суспільство

УГКЦ анонсували літургію у Софії Київській. Філарет проти. Епіфаній анонсував зустріч зі Святославом

Інтер’єр Софійського собору в Києві, 7 січня 2019 року

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Очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній анонсував зустріч із предстоятелем Української греко-католицької церкви патріархом Святославом для обговорення «питань, які стосуються двох церков».

Як повідомляє 23 лютого прес-служба ПЦУ, зустріч планується одразу після того, як глава УГКЦ повернеться із закордонного відрядження.

Напередодні почесний патріарх Православної церкви України Філарет закликав греко-католиків відмовитися від запланованого боголслужіння у Софійському соборі, оскільки, на його думку, ця подія «викличе спротив з боку православних українців».

Раніше, 18 лютого, партіарх Святослав повідомив про намір провести прощу і святкову літургію у соборі Святої Софії у Києві на Благовіщення 7 квітня. Він зазначив, що отримав відповідний дозвіл від міністра культури Євгена Нищука.

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