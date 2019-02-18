СБУ: напади на храми УПЦ (МП) координує ФСБ

Напади на культові споруди УПЦ (МП) в Україні організовані з території окупованої частини Донбасу за координації ФСБ Росії, заявляє голова Служби безпеки Василь Грицак. У СБУ нагадали, що в лютому такі напади зафіксовані у Миколаївській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

«Службою безпеки України зібрані беззаперечні докази, які свідчать – замовлення, організація та фінансування цих акцій здійснюється російськими спецслужбами через підконтрольні їм структури так званого «МДБ» «ДНР», ‒ сказав Грицак 18 лютого в Києві.

У СБУ заявили, що 16 лютого у Запоріжжі затримали безпосереднього виконавця і його спільницю при спробі підпалу храму «На честь апостола Іоанна Богослова» Запорізької єпархії УПЦ (МП)».

«Виконавець здійснював відеофіксацію підпалу для звіту кураторам. Під час затримання він намагався втекти і навіть скинув куртку, щоб змінити зовнішній вигляд. Під час огляду місця злочину слідчо-оперативна група вилучила пляшку з рідиною, саморобний смолоскип, які використовували для підпалу, планшет і мобільні телефони, що використовувались для зв’язку з організатором, якого затримали того ж дня», – заявляють в СБУ.

Замовниками провокації, за словами Василя Грицака, є громадяни України, які на даний час переховуються на території ОРДО і причетні до організації ще двох підпалів культових споруд УПЦ (МП) у Запоріжжі 6 й 11 лютого цього року.

«Замовники розробили для виконавців чіткий алгоритм для виконання провокацій. Після здійснення підпалу виконавці мали залишити на стіні будівлі зображення нацистської або праворадикальної символіки, що, за їхнім задумом, повинно було перекласти відповідальність на представників українських націоналістичних організацій», – йдеться в повідомленні.

У спецслужбі заявили, що мають у своєму розпорядженні план, підготовлений «ДНР» і погоджений ФСБ Росії, який передбачає здійснення схожих провокацій щодо майже 20 релігійних споруд. Крім того, за словами Грицака, план передбачає погрози на адресу «авторитетних кліриків УПЦ, Римо-католицької церкви і єврейських релігійних громад» і напади й замахи на «відомих представників духовенства УПЦ (МП)».

У СБУ заявили, що автором цього плану є громадянин України, колишній співробітник Служби безпеки України, а нині начальник одного із відділів «МДБ ДНР» Єгор В’ячеславович Соболєв».

Напередодні в регіональному управлінні СБУ в Запоріжжі повідомили, що затримали трьох осіб – двох виконавців й організатора – при спробі підпалити храм УПЦ (МП) у Дніпровському районі міста.

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