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22 Лютий 2019, Київ 10:51
Новини | Суспільство

Румунський патріархат розповів, коли вирішить, чи визнавати ПЦУ

Предстоятель Румунської православної церкви патріарх Даниїл (у центрі), жовтень 2018 року

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21 лютого відбувся Синод Румунської православної церкви під головуванням патріарха Даниїла. Як повідомляє прес-служба Румунського патріархату, Синод ухвалив дотримуватися тієї ж позиції, яку він висловлював минулого року: мовляв, Вселенський патріархат і Російська православна церква повинні відновити євхаристійне спілкування та знайти рішення «церковної суперечки».

Більш конкретне рішення Румунського патріархату залежатиме від того, чи вдасться вирішити долю 127 румунських православних парафій в Україні, особливо у Північній Буковині, які, згідно з заявою, перебувають під контролем Української православної церкви Московського патріархату.

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«Необхідно отримати від української церковної і державної влади письмові гарантії, що етнічну і лінгвістичну ідентичність румунців будуть поважати, і що ці румунські православні зможуть організуватися і створити Румунський православний вікаріат, а також підтримувати духовні зв’язки з Румунським патріархатом», – йдеться в висновках Синоду.

У Румунському патріархаті звернули увагу на те, що Український православний вікаріат діє в Румунії з 1990 року.

Крім того, Румунська православна церква ухвалила звернутися до Вселенського патріархату з проханням роз’яснити статус «неканонічних ієрархів і священиків на Заході, які належали до колишнього «Київського патріархату».

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Після вирішення цих питань Синод Румунської православної церкви обіцяє висловити свою офіційну позицію щодо статусу православної церкви в Україні.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня вручив очільникові ПЦУ томос про автокефалію Православної церкви України.

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