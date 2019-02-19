Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Лютий 2019, Київ 12:04
Новини | Події

Підозрюваних у спробі підпалу храму УПЦ (МП) взяли під варту

Підозрюваних у спробі підпалу храму заарештували на два місяці без права застави

Дивитись коментарі

Жовтневий районний суд Запоріжжя заарештував трьох підозрюваних у спробі підпалу храму Української православної церкви (Московського патріархату) у Дніпровському районі міста.

Як повідомив речник СБУ у Запорізькій області Сергій Левченко, затримані працівниками правоохоронних органів 16 лютого особи перебуватимуть під вартою 60 діб без права внесення застави. Їм інкримінуються вчинення злочину за 258 статтею Кримінального кодексу України – терористичний акт.

Напередодні в СБУ заявили, що 16 лютого у Запоріжжі затримали безпосереднього виконавця і його спільницю при спробі підпалу храму «На честь апостола Іоанна Богослова» Запорізької єпархії УПЦ (МП)».

Замовниками провокації, за словами Василя Грицака, є громадяни України, які на цей час переховуються на території ОРДО і причетні до організації ще двох підпалів культових споруд УПЦ (МП) у Запоріжжі 6 й 11 лютого.

У спецслужбі заявили, що мають у своєму розпорядженні план, підготовлений угрупованням «ДНР» і погоджений ФСБ Росії, який передбачає здійснення схожих провокацій щодо майже 20 релігійних споруд. Крім того, за словами Грицака, план передбачає погрози на адресу «авторитетних кліриків УПЦ, римо-католицької церкви і єврейських релігійних громад» та напади й замахи на «відомих представників духовенства УПЦ (МП)».

У СБУ заявили, що автором цього плану є громадянин України, колишній співробітник Служби безпеки України, а нині начальник одного із відділів так званого «МДБ ДНР» Єгор В’ячеславович Соболєв.

НА ТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ:

Робота художника-каліграфа Олексія Чекаля, яка була приурочена до проведення Об’єднавчого собору українських православних церков, що відбувся 15 грудня 2018 року
Робота художника-каліграфа Олексія Чекаля, яка була приурочена до проведення Об’єднавчого собору українських православних церков, що відбувся 15 грудня 2018 року

Синод Православної церкви України ухвалив низку рішень на своєму першому засіданні

Епіфаній про Путіна, Порошенка, вибори, прокльони і хустки

До Православної церкви перейшли понад 200 парафій УПЦ (МП) – представниця президента

На службі Сталіна і Путіна. У Росії до війни проти України на церковному фронті долучились і деякі ліберали

УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю

Під час інтронізації глави ПЦУ, митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Київ, Софійський собор, 3 лютого 2019 року
Під час інтронізації глави ПЦУ, митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Київ, Софійський собор, 3 лютого 2019 року

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG