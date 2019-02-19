Підозрюваних у спробі підпалу храму УПЦ (МП) взяли під варту

Жовтневий районний суд Запоріжжя заарештував трьох підозрюваних у спробі підпалу храму Української православної церкви (Московського патріархату) у Дніпровському районі міста.

Як повідомив речник СБУ у Запорізькій області Сергій Левченко, затримані працівниками правоохоронних органів 16 лютого особи перебуватимуть під вартою 60 діб без права внесення застави. Їм інкримінуються вчинення злочину за 258 статтею Кримінального кодексу України – терористичний акт.

Напередодні в СБУ заявили, що 16 лютого у Запоріжжі затримали безпосереднього виконавця і його спільницю при спробі підпалу храму «На честь апостола Іоанна Богослова» Запорізької єпархії УПЦ (МП)».

Замовниками провокації, за словами Василя Грицака, є громадяни України, які на цей час переховуються на території ОРДО і причетні до організації ще двох підпалів культових споруд УПЦ (МП) у Запоріжжі 6 й 11 лютого.

У спецслужбі заявили, що мають у своєму розпорядженні план, підготовлений угрупованням «ДНР» і погоджений ФСБ Росії, який передбачає здійснення схожих провокацій щодо майже 20 релігійних споруд. Крім того, за словами Грицака, план передбачає погрози на адресу «авторитетних кліриків УПЦ, римо-католицької церкви і єврейських релігійних громад» та напади й замахи на «відомих представників духовенства УПЦ (МП)».

У СБУ заявили, що автором цього плану є громадянин України, колишній співробітник Служби безпеки України, а нині начальник одного із відділів так званого «МДБ ДНР» Єгор В’ячеславович Соболєв.

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