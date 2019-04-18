У Зеленського кажуть, що не залучали американських лобістів

Команда кандидата в президенти України Володимира Зеленського заявляє, що не залучала американських лобістів для поліпшення його міжнародного іміджу й організації зустрічей членів команди з чиновниками в США.

Так у Зеленського відреагували на повідомлення Радіо Свобода про те, що Зеленський найняв лобістську фірму Signal Group Consulting з Вашингтона. Відповідне підтвердження журналісти Радіо Свобода отримали від представника компанії Джона Проктера.

Ці дані в команді кандидата назвали «черговою хвилею дезінформації».

«Команда Володимира Зеленського не залучала ніяких лобістських компаній або агентств для організації візиту нашого представника в США. У нас немає контракту з компанією Сигнал Груп», – написали представники команди Зеленського у Facebook у ніч на 18 квітня.

За даними джерел Радіо Свобода в передвиборчому штабі кандидата, компанія Signal Group організовувала зустрічі для голови штабу і лідера партії «Слуга народу» Івана Баканова й економічного радника Олега Дубини, екс-урядовця і колишнього голови правління «Нафтогазу», який, зокрема, підписував газовий контракт із Росією 2009 року.

У заяві штабу Зеленського вказано, що Дубина, «колишній перший віце-прем'єр України і екс-глава «Нафтогазу», ніколи не був і не є членом команди Володимира Зеленського».

За даними журналістів Радіо Свобода, Зеленський і партія «Слуга народу», яка висунула його кандидатом у президенти, заплатили Signal Group Consulting 60 тисяч доларів.

Signal Group, відповідно до американського законодавства, повинна розкривати інформацію про співпрацю з іноземцями. За даними, які оприлюднила компанія на виконання цього закону, її найняв Маркус Коен від імені Володимира Зеленського, щоб «підняти імідж» Зеленського і його партії.

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За словами Проктера, компанія почала короткотермінову співпрацю з Зеленським минулого тижня. Ця робота передбачає зокрема сприяння зустрічам членів команди кандидата з чиновниками Капітолійського пагорба та адміністрації президента США Дональда Трампа.

Ця співпраця демонструє, наскільки важливо для Зеленського мати підтримку Заходу, сказав Радіо Свобода представник його штабу на умовах анонімності.

За його словами, втім, у Зеленського немає планів відвідувати Вашингтон найближчим часом.

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За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.​