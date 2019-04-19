Двадцятка Зеленського: що відомо про команду кандидата

Київ – Кандидат у президенти України Володимир Зеленський, схоже, вийшов з режиму відеозвернень: вранці з'явилося його інтерв’ю на «РБК-Україна», а ввечері разом зі своєю командою радників прийшов на ефір «1+1», де раніше виступав його нинішній опонент у другому турі виборів – чинний президент Петро Порошенко.

То з ким кандидант Зеленський йде у другий тур? Ось що відомо про цих експертів.

Разом із Володимиром Зеленським на ефір прийшли ще двадцятеро людей, яких кандидат відрекомендував як своїх радників з різних сфер, які у разі перемоги на виборах працюватимуть у його вже президентській команді.

Всі ці люди йдуть з нами в Адміністрацію президента. А далі – всі обов’язково пройдуть перевірку Службою безпеки і антикорупційними органами

«Всі ці люди йдуть з нами в Адміністрацію президента. А далі – всі обов’язково пройдуть перевірку Службою безпеки і перевірку антикорупційними органами, і тільки після цього вони займуть ті чи інші посади», – заявив кандидат.

Серед присутніх були люди, які вже виступали на підтримку і від імені команди Зеленського. Зокрема, це – юрист Руслан Стефанчук, який позиціонується як ідеолог кампанії; голова партії «Слуга народу» Іван Баканов (партнер Зеленського по «Кварталу 95»); екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка (працював там у 2016-2017 роках, подав у відставку, пояснивши це відмовою «перезавантаження» згаданої антикорупційної інституції) професорка права і кандидатка до Верховного суду Ірина Венедиктова (за даними «Чесно.Фільтруй суд», вибула з конкурсу, не склавши іспит); політтехнолог Дмитро Разумков, що позиціонується у команді як фахівець з внутрішньої політики (з відкритих джерел відомо, що у 2006-2010 роках був членом Партії регіонів, потім співпрацював із Сергієм Тігіпком), експерт з міжнародних відносин – професор права Інституту міжнародних відносин університету Шевченка Олександр Мережко, відповідальний за екологічний напрямок – голова ГО «Зелений фонд» Олег Бондаренко, а також діджитал-експерт Михайло Федорів.

Окрім того, ми бачимо у команді адвоката Сергія Кальченка, вже заявленого у ЦВК як єдиного уповноваженого представника Зеленського із правом дорадчого голосу. Працює у столичній фірмі Hillmont Partners. Із нещодавніх новин про нього – як представник «Кінокварталу» домігся скасування заборони в’їзду в Україну актору зі «Сватів» Федору Добронравову.

В ефірі «1+1» був відрекомендований як «експерт із виборчого законодавства, європейських стандартів у сфері прав людини».

Хто ще

Були і нові обличчя. Серед людей, яких ми ще не бачили у команді кандидата – активістка Галина Янченко, представниця Ради громадського контролю НАБУ, керівниця організації «Антикорупційний штаб» та екс-депутатка Київради (2014-2015 роки). Володимир Зеленський назвав її «експерткою з антикорупційної політики та діджитал-рішень».

Ще один виходець із громадського сектору – експерт «Українського інституту майбутнього» Денис Монастирський, що спеціалізується на судовій та правоохоронній реформі. І також з «Українського інституту майбутнього» походить радник з освітніх питань Сергій Бабак. В ефірі він озвучив тезу, яка вже лунала у попередніх роликах команди: реформування освіти через оновлення інфраструктури, підвищення престижності праці вчителя через зростання зарплат.

Фахівцем з питань органів правосуддя у команді Володимир Зеленський відрекомендував адвоката Сергія Іонушаса. З відкритих джерел про нього відомо, що це – юрист, що спеціалізується на патентному та авторському праві.

Також у команді – безпековий експерт, полковник запасу Іван Апаршин. Сам Зеленський зазначає, що цю людину рекомендував йому інший кандидат – Анатолій Гриценко, якого, у свою чергу, йому радили як міністра оборони користувачі кандидатського сайту.

Я один раз у житті бачився з Анатолієм Степановичем Гриценком – один раз, коли ми якраз говорили про пана Апаршина

«Ми запитували: кого ви бачите у нашій команді? У пункті «міністр оборони» всі написали «Гриценко». Я один раз у житті бачився з Анатолієм Степановичем Гриценком – один раз, коли ми якраз говорили про пана Апаршина. Я з ним зустрівся, сказав, що ось така ситуація, ми дійсно хочемо, щоб люди нас чули, ми не хочемо якихось об’єднань поки що, але чи не могли б ви порадити когось із фахівців з безпеки і оборони. Він нам запропонував пана Апаршина. Порадив», – розповів кандидат.

За банківську діяльність у команді, як повідомляється, відповідає Вікторія Страхова. Про неї відомо, що Страхова була проектним менеджером Нацради реформ, співпрацювала із Міністерством фінансів Данилюка, а також була корпоративним секретарем націоналізованого «Приватбанку», звідки звільнилась зі скандалом.

За реалізацію рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у команді відповідає Марина Бардіна, помічниця депутата Сергія Лещенка.

Також до команди Зеленського увійшов Андрій Герус, голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг та колишній член Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Радником з питань медицини представили Євгена Комаровського, педіатра, письменника і телеведучого. Той в ефірі назвав невакцинацію загрозою національній безпеці України і заявив, що готовий консультувати будь-якого президента, який розділяє його погляди на ці питання.

Раніше Радіо Свобода стало відомо, що в команді Зеленського працює також колишній голова правління «Нафтогазу» (в 2007-2010 роках) Олег Дубина. Втім, цю інформацію в штабі кандидата спростовують.