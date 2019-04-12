Уповноважений представник Зеленського допоміг скасувати заборону на в’їзд актору зі «Сватів», який схвалює анексію Криму

Офіційний уповноважений представник кандидата Володимира Зеленського на виборах президента 2019 допоміг російському актору Федору Добронравову у суді скасувати заборону на в’їзд в Україну. Про це повідомляє програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

​Журналісти виявили, що адвокат Сергій Кальченко, який від імені ТОВ «Кіноквартал» здійснював юридичний супровід у справі про оскарження постанови про заборону Добронравову на в’їзд, а також демонстрацію фільмів за його участі – це єдиний Уповноважений представник Зеленського у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

Сам юрист працює у столичній фірмі Hillmont Partners. Підтвердження цьому можна знайти на сайті юридичної фірми.

Ще один партнер Hillmont Partners Вадим Галайчук – є довіреною особою кандидата Зеленського.

26 березня суддя Окружного адміністративного суду Києва Володимир Келеберда задовольнив адміністративний позов про визнання протиправними дій, скасування постанови та наказів.

Суд визнав протиправними дії Служби безпеки України щодо підготовки довідки про наявність підстав для прийняття постанови про заборону в’їзду в Україну Добронравову. Як похідне від цього рішення, суд також визнав протиправним звернення СБУ до Міністерства культури про внесення Добронравова до «Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпец», а також скасував накази Мінкульту та Державного агентства України з питань кіно щодо заборони розповсюдження і демонстрування певних фільмів за участі Федора Добронравова.

Суддя Володимир Келеберда, про якого неодноразово розповідали «Схеми», дослухався до аргументів юристів позивача та вирішив, що вони «дають суду підстави дійти висновку про однобокий підхід, незабезпечення повного встановлення та з'ясування фактичних обставин при складанні довідки (про наявність підстав для прийняття постанови про заборону в’їзду в Україну Добронравову – ред.)».

При цьому в Службі безпеки України запевняють «Схеми», що склали всі документи правильно та відповідно до чинного законодавства.

«Все з нашою довідкою було добре. Скасовані всі відповідні постанови, і моя, і Міністерства культури. Ми глибоко переконані, що рішення судове є незаконним і подали апеляцію, тому наше рішення про закриття в’їзду нині є чинним», – заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

У листопаді 2017 року Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на три роки громадянинові Росію, актору Федорові Добронравову. За даними СБУ, росіянин робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, також неодноразово відвідував Крим з порушенням встановленого українським законом порядку.

Після цього Міністерство культури внесло Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави.

Відповідно до чинного законодавства, Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

У квітні 2019 року Федір Добронравов знову виступив в анексованому Криму два рази.