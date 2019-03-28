Добронравов, якому суд скасував заборону на в’їзд в Україну, планує виступити в Керчі

Російський актор Федір Добронравов, якому Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на в’їзд в Україну, планує виступити в анексованому Криму. Інформація про майбутні гастролі акторського колективу за участю Добронравова оприлюднена на сайті керченського ДК «Корабел».

Як повідомляється на сайті, Добронравов грає у виставі «Пастка для чоловіка», який покажуть в Керчі 8 квітня. У виставі також беруть участь російські артистки Тетяна Васильєва й Олена Сафонова.

Про заплановані в Керчі гастролі також повідомляється на сайті російського агентства «Санкт-Петербург Концерт».

27 березня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону серіалу «Свати». За позовом компаній «1+1» та «Кіноквартал», суд визнав протиправною і скасував заборону на в’їзд актору «Сватів» Федору Добронравову.

Іноземні артисти й інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті України пункти пропуску.

Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російську анексію Криму, заборонено виступати на материковій Україні.

Український МЗС оприлюднив раніше звернення, в якому застеріг іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в анексований Крим.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.