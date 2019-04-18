МОЗ застерігає кандидатів від поширення фейків після інтерв’ю Зеленського

Міністерство охорони здоров’я України заявляє, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський продемонстрував необізнаність щодо роботи екстреної служби і запуску трансформації охорони здоров’я в інтерв’ю РБК-Україна, опублікованому 18 квітня.

У МОЗ застерегли політиків і, зокрема, кандидатів у президенти від поширення фейків і дезінформації.

Застереження МОЗ викликали такі слова Зеленського: «І я думаю, сама Верховна Рада не знає відповіді на якісь питання, які турбують суспільство. Це як з медичною реформою. Це точно така ж історія. Приймають медичну реформу... Хто взагалі запитав у людей, а як ми з села доїдемо в цю лікарню? Тому що тепер «швидка допомога» не приїжджає, а у моєї дитини 39, а навіть якщо 37, і ця бабуся з цієї онукою, у неї серце стає, до неї не їде «швидка допомога», тому що у нас така реформа».

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У міністерстві наголосили, що реформа охорони здоров’я не скасовувала виклики «швидкої». «Правила виклику екстреної медичної допомоги затверджені наказом МОЗ від 1 червня 2009 року № 370. Зміни до цього нормативного акту не вносились, він є чинним на сьогоднішній день, і саме ним керуються диспетчери «швидкої допомоги», приймаючи виклики… Трансформація системи екстреної допомоги, що впроваджується урядом…, зосереджена на тому, щоб усі українці у критичному стані якомога швидше отримали якісну допомогу», – йдеться в заяві.

У МОЗ навели дані опитування КМІС, проведеного наприкінці березня цього року, згідно з яким із 27,3 мільйонів пацієнтів, які обрали свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, 70% задоволені ним.

Цього року Міністерство охорони здоров’я береться реформувати вторинну ланку української медицини – мережу профільних спеціалістів та стаціонар, а минулого року майже 24 мільйони українців уклали угоди із сімейними лікарями. МОЗ звітує, що частина амбулаторій, де працюють ці лікарі, вже отримала обіцяне збільшене фінансування.