ЦВК та НАЗК: найбільші передвиборчі фонди – в Порошенка та Тимошенко, найбільше порушень – у Гриценка та Зеленського

28 березня Центральна виборча комісія та Національне агентство з питань запобігання корупції підготували аналіз використання виборчих фондів кандидатів на виборах президента-2019. Аналізували фонди на основі проміжних звітів, які кандидати мали подати до 25 березня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Найбільші витрати з передвиборчих фондів наразі мають Петро Порошенко (407,8 мільйона гривень), Юлія Тимошенко (163,7), Олександр Вілкул (111,4 ), Анатолій Гриценко (101,4), Сергій Тарута (96,9), Володимир Зеленський (86,4) , Олег Ляшко ( 83,1 мільйона гривень). В інших кандидатів – менші витрати.

Найбільше кандидати витрачаються на свою присутність у ЗМІ, менше – на зовнішню рекламу, ідеться в аналізі.

Як пояснили представники ЦВК, максимальна сума виборчого фонду законом не обмежується, так само як і частка його використання на той чи інший вид агітації. Однак є інші обмеження.

За словами члена НАЗК Наталії Корчак, виявлено порушення щодо фондів 17 кандидатів. Як вона пояснила Радіо Свобода, найбільші порушення є у фондах Зеленського і Гриценка: ідеться про те, що внески у їхні фонди роблять особи з податковим боргом. У такому разі закон вимагає передачі таких внесків до бюджету, однак ці кандидати відмовляються робити це щодо всіх внесків, зроблених з порушенням. Відтак НАЗК зробило заяви до Нацполіції щодо фондів цих двох кандидатів.

Вибори президента України відбудуться 31 березня. В разі необхідності другий тур має відбутися 21 квітня.

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