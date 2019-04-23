КМІС: 80% українців «контактували з трансляцією дебатів»

80% українців «тим чи іншим способом контактували з трансляцією дебатів» кандидатів у президенти 19 квітня, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

«Більшість дивилася трансляцію по телебаченню – 58% від усіх опитаних, 20% – дивились чи слухали трансляцію по інтернету, 1,5% – по радіо, ще 20% взагалі не контактували з трансляцією», – йдеться в дослідженні.

Близько 50% вважають, що переміг в дебатах Володимир Зеленський, 14% – що Петро Порошенко, ще 33% вважають, що дебати закінчились внічию. Серед виборців Зеленського 76% вважали, що їх кандидат переміг на дебатах, і тільки 1% – що Порошенко, 20% цього електорату вирішили, що була нічия. Серед виборців Порошенко 52% віддали перемогу своєму кандидату, 4% – Зеленському, і 41% вирішили, що була нічия.

19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві відбулися неофіційні дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Офіційні дебати відбулися згодом – у студії «Суспільного телебачення». Саме вони передбачені українським законодавством. Зеленський у них участі не брав.