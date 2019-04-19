«Конкурс капітанів»: перші реакції соцмереж на дебати Порошенка й Зеленського

19 квітня на НСК «Олімпійський» відбулися історичні дебати між двома кандидатами у президенти України – Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Попри дві сцени та роздільну лінію між фанами кандидатів, чинний президент все-таки піднявся на сцену до свого опонента. Хто ж здобув перемогу на дебатах? Чи змінилось ставлення українців до кандидатів? Радіо Свобода зібрало перші реакції із соцмереж.

Кандидати все ж опинились на одній сцені та навіть потиснули одне одному руки. Дискусія почалася без затримок – першим слово мав Володимир Зеленський. Він розповів про свій діалог із Порошенком, в якому президент буцім-то запросив Зеленського до себе на розмову та відмовляв балотуватись, пояснюючи, що означає бути президентом.​

Петро Порошенко ж поставив запитання про те, яким чином Зеленський повинен буде працювати на посаді верховного головнокомандувача країни? Також чинний президент згадав про відсутність досвіду строкової служби свого опонента: «Курс молодого бійця почати в 2014 році, а не ховатися від військкомату...»

Аудиторія одразу схвально сприйняла дискусію.

Вже з перших хвилин почали з’являтись перші меми.

Отже, без зайвих слів: зібрали найбільш змістовні реакції та публікації щодо дебатів та їхніх результатів.

Ну, і наостанок.

Другий тур виборів президента пройде 21 квітня. У ньому змагатимуться чинний голова держави Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський.