«96 квартал» Зеленського: що кажуть про нову команду Зе!Кандидата?

​За три дні до дня голосування у другому турі виборів президента України Володимир Зеленський нарешті презентував команду, з якою іде «в Адміністрацію президента». В ефірі політичного ток-шоу «Право на владу» на каналі «1+1» олігарха Ігоря Коломойського, з яким і пов'язують Зеленського, кандидат назвав 20 прізвищ тих, хто допомагатиме йому «будувати сильну, потужну, вільну Україну». Однак, частина суспільства цю команду вже розкритикувала.

Презентована Зеленським команда має такий склад:

Руслан Стефанчук – реформування державних і правових інституцій;

– реформування державних і правових інституцій; Іван Баканов – голова партії «Слуга народу», відповідає за відносини з Верховною Радою;

– голова партії «Слуга народу», відповідає за відносини з Верховною Радою; Дмитро Разумков – питання внутрішньої політики;

– питання внутрішньої політики; Олександр Данилюк – міжнародні відносини, економіка, фінансова та банківська політика;

– міжнародні відносини, економіка, фінансова та банківська політика; Руслан Рябошапка – правоохорона та антикорупційна політика;

– правоохорона та антикорупційна політика; Галина Янченко – експерт з антикорупційної політики і діджитал-рішень;

– експерт з антикорупційної політики і діджитал-рішень; Денис Монастирський – правоохоронні органи;

– правоохоронні органи; Сергій Іонушас – органи правосуддя;

– органи правосуддя; Іван Апаршин – експерт із безпеки та оборони;

– експерт із безпеки та оборони; Ірина Венедіктова – реформи у судовій системі;

– реформи у судовій системі; Данило Гетьманцев – економіка, фінанси та оподаткування;

– економіка, фінанси та оподаткування; Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність;

– відповідає за банківську діяльність; Михайло Федорів – керівник діджитал-напрямку «Зе-команди»;

– керівник діджитал-напрямку «Зе-команди»; Олександр Мережко – експерт із питань міжнародних відносин та народовладдя;

– експерт із питань міжнародних відносин та народовладдя; Олег Бондаренко – напрямок екологічної політики;

– напрямок екологічної політики; Марина Бардіна – відповідає за реалізацію рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

– відповідає за реалізацію рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; Сергій Кальченко – експерт із виборчого законодавства, європейських стандартів у сфері прав людини;

– експерт із виборчого законодавства, європейських стандартів у сфері прав людини; Андрій Герус – напрямки енергетики, житлово-комунальних послуг та антимонопольне регулювання;

– напрямки енергетики, житлово-комунальних послуг та антимонопольне регулювання; Сергій Бабак – експерт з освіти та науки;

– експерт з освіти та науки; Євген Комаровський – радник з питань медицини.

Утім, майже одразу в соцмережах з'явилась хвиля критичних постів про цей перелік.

Журналіста Вахтанга Кіпіані особливо зацікавив експерт із питань міжнародних відносин та народовладдя Олександр Мережко, зокрема, через його критичну позицію до української мови.

Координатор праворадикальної організації «С14» Сергій Мазур тим часом обурений, що у разі перемоги Зеленського МОЗ може очолити Євген Комаровський, який в одному з інтерв'ю розповідав, як завершив би російську агресію на Донбасі за допомогою рибалки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Політичний експерт Олексій Мінаков, у свою чергу, взагалі дивується, чому Комаровський опинився в Зе!Команді і вважає, що цю людину сюди взяли «лише для піар-привабливості для населення».

«Так само, в чому сенс наявності там експерта з екології. Ви ж не уряд збираєтесь формувати. Хлопці, ви нічого не переплутали?» –​ пише Мінаков.

Він наголошує, що головних сфер президента має бути дві: безпека і оборона та зовнішня політика (особливо в умовах війни). А відтак, у нього, як виборця, є особливі питання до експертів у цих галузях із команди Зеленського, адже «велика кількість членів команди не трансформувалась в якість».

Є сумніви щодо експерта Зе!Команди з питань безпеки та оборони і у радника чинного президента України Юрія Бірюкова.

«Саме цей персонаж і стоїть за початком підготовки країни до капітуляції. Саме цей персонаж почав процес підготовки документації зі скорочення стратегічних компонентів нашої оборони», – зазначає він.

Тим часом Оксану Меркулову хвилює інше: «Я не почула прізвищ на посади голови СБУ, міністра оборони, генпрокурора... Я не почула про стратегію оборони України від Росії... І мені щодалі страшніше від думки про те, що я, живучи в прифронтовій області, можу в один прекрасний день прокинутися під російською окупацією».

А от Ігор Гошовський вважає, що через команду Зеленського не варто засмучуватись, адже це лише «ширма з тих, хто погодився бути ширмою».

Тим часом народний депутат Семен Семенченко пише, що не варто поспішати з критикою презентованої Зеленським команди.

«Хто ці люди, ми будемо розбиратися самі. Виявляться чесними людьми – допоможемо, виявляться новими Свинарчуками – поженемо, як і старих», – наголошує він.

А от Ользі Мамчур команда Зе!Кандидата сподобалася вже.

«Молодці, команда Зеленського! Надія на все краще! Успіхів Вам і нам!» – зазначає вона.

Задоволена побаченим і Олена Абрашевська.

«Вже те, що практично всі молоді і не заангажовані – радує! Комаровський», – ділиться вона своїми враженнями.

Намагається бачити хороше у презентованій Зеленським команді і Володимир Плочанінов.

«Є щирість, є бажання, є або поки є непохитні принципи. Є якийсь алгоритм і логіка дій, вони не були представлені, але вони є.

В команді є люди, які не самі напросилися на зустріч, щоб потрапити до команди, як я припускаю Данилюк, а яких попросили, підозрюю не раз, наприклад, Комаровський. Це плюс і це важливо. Він не буде зручним, це зрозуміло за першим же ефіром, але він буде корисним», – пише він.

А Макс Назаров вважає, наприклад, наявність Євгена Комаровського у Зе!Команді, навпаки, перевагою, а не недоліком.

Не обійшлося і без жартів:

Тим часом журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили частини Telegram-переписки працівників передвиборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського. За словами голови проекту Дениса Бігуса, листування йому передали самі члени штабу Зеленського.

Згідно з висновками розслідування, адвокат Ігоря Коломойського не лише консультує штаб Зеленського з юридичних питань, як раніше заявляли прибічники кандидата, а й відповідає за медіа.

Як стверджують журналісти, у листопаді 2018 року співробітник штабу Зеленського Олександр Корнієнко написав продюсеру «Студії Квартал 95» Сергію Трофімову, що Богдан займається «медіа-офісом».​

Загалом автори розслідування стверджують, що в штабі Зеленського існують чотири групи впливу: «Квартал» (керують бізнес-партнери Зеленського Сергій і Борис Шефіри), «Дядя» (під керівництвом Андрія Богдана), «Нижні» (яку очолює юрист Сергій Нижний) і «Регіони» (на чолі з Іллею Павлюком).

Радіо Свобода звернулося до штабу Володимира Зеленського з проханням прокоментувати ці твердження.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.​