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08 Червень 2019, Київ 09:18
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Комаровський про незалежність від президента, «реформи» Супрун і тролінг щодо Путіна

Комаровський про незалежність від президента, «реформи» Супрун і тролінг щодо Путіна
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Уляна Супрун – це найкраще, що було в українській медицині, але неможливі реформи на гаслах. Це зазначив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода лікар, телеведучий, письменник Євген Комаровський. На його погляд, тільки приблизно 10% медиків почали лікувати по-новому. Решта виживають, призначаючи «фуфломіцини», вигадуючи діагнози, повністю залежачи від головлікарів-«феодалів». І хіба це реформа, коли в одному відділенні терапевт отримує вп’ятеро більше за ЛОРа? Бо терапевта реформували, а ЛОРа ні, стверджує Комаровський. Також він відповів, чому українські аптеки завалені фальсифікатом, чи спілкується із Зеленським після обрання того президентом, і чи справді поїхав би з Путіним на рибалку заради домовленості про мир.

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