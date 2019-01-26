Головлікарі-«феодали» із зарплатою 15 тисяч гривень мають 5 машин, 3 квартири і літак – Супрун

Одна з цілей медреформи в Україні – ліквідація системи, за якої сумлінні медики є кріпаками головних лікарів певних клінік. Це зазначила в інтерв’ю Радіо Свобода в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Таким головлікарям вигідне становище, коли вони все контролюють у державній формально клініці, стягуючи гроші за кожну посаду і вимагаючи від підлеглих брати хабарі у пацієнтів. Ці головлікарі, наживаючись на чесних медиках, за зарплати 15-18 тисяч гривень на місяць «мають п’ять машин, три квартири і свій літак», зазначила Супрун. МОЗ працює над тим, щоб до кінця нинішнього року в Україні почав діяти закон щодо ліцензування лікарів. Фахівці із новим ліцензуванням звільняться від рабства у головного лікаря. Водночас з’явиться можливість заборони працювати для медиків, які купили свої дипломи і ціною недбалості яких є іноді людське життя. Також Супрун розповіла про зниження цін на медпрепарати в Україні, про оплату з наступного року всіх послуг через Національну службу здоров’я та про інші новації.