Україна на межі епідемії? Все, що треба знати про кір

З початку 2019 року в Україні від кору померли п’ятеро людей, захворіли – 8,5 тисяч. Про це повідомляє офіційний сайт МОЗ України. У міністерстві вже заявили про підготовку документів для скликання спеціальної комісії, яка розгляне питання щодо оголошення епідемії кору в Україні. Наразі, МОЗ епідемію не оголошував: «зараз є спалах кору». Як вберегти себе від корі, чому варто зробити вакцинацію та хто у зоні ризику? Радіо Свобода підготувало разом з лікарем інфекціоністом-дитячем Надією Дребот підказку про хворобу, яка може призвести до серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Як можна захворіти на кір?

Вірус кору (Morbillivirus) передається повітряно-крапельним шляхом, причому може жити в повітрі до двох годин після того, як у приміщенні його залишила хвора людина. За статистикою, якщо 10 людей, які не мають імунітету до кору, проконтактували із хворим, то щонайменше 9 з них будуть інфіковані.

Які симптоми кору?

Кір дуже легко сплутати зі звичайною респіраторною інфекцією, а вже висипку сприймають як прояв алергії. Хвороба має два періоди. Інкубаційний триває мінімум тиждень, симптоми ще не проявляються. У цей час відбувається «накопичення» вірусу в організмі. Далі – катаральний – проявляється сухий кашель, температура до 38-39°, кон’юнктивіт, склерит, світлобоязнь, нежить, може бути пронос та блювота.

Який висип під час кору?

Висип можна помітити на слизовій оболонці ясен, щік та губ ще до проявів висипів на тілі. На 4-5 день хвороби з’являється червоний висип. Починається класично за вухами, потім обличчя, протягом кількох днів розповсюджується на тулуб та кінцівки. Кір характеризується тим, що після висипу на цих місцях залишається пігментація.

Як довго триває хвороба?

Хвороба із симптомами триває до 4 тижнів і більше. Людина вважається вже заразною в останні 24-48 годин інкубаційного періоду, тобто до появи висипу, а також 4 доби після його появи.

Які ускладнення викликає кір?

Захворювання на кір може може призвести до серйозних ускладнень – пневмонії, стенозуючого ларинготрахеобронхіту, енцефаліту (запалення мозку), ентероколіту (запалення товстої та тонкої кишок), міокардіту, а також до інвалідності та смерті.

Кір – дуже небезпечна хвороба. Після неї людина дуже довго має зниження імунітету

«Кір – дуже небезпечна хвороба. Адже після неї людина дуже довго має імуносупресію, тобто зниження імунітету. Пацієнт ослаблений та не може тривалий час відновитися. Віддалені наслідки, які можуть проявитися через 5-6 років, це ураження структур центрально-нервової системи, втрата когнітивних функцій. І це не залежить від того, як кір було перенесено – легко чи важко», – каже Надія Дребот.

Хто в зоні ризику?

За словами Надії Дребот, найвищиий рівень захворювання в Україні серед дітей віком від 6 до 9 років, тобто це та категорія, яка або взагалі не вакцинована, або не зробила друге щеплення вчасно. Високий ризик мають всі, хто не хворів на кір раніше та не робив щеплення. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті – вакцинація.

Хто та коли вакцинується?

В Україні згідно до календаря щеплення, першу вакцинацію від кору дитина отримує в 1 рік, після чого ревакцинацію повторюють вже у 6 років. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму, у разі хвороби – зменшують ризик тяжких ускладнень.

Якщо ви не знаєте, чи були вакциновані…

У дитячих картках завжди є перелік щеплень, які вам робилися. Якщо ви не знайшли документального підтвердження про щеплення, то можете перевірити наявність імунітети, здавши аналіз крові, який визначить титри IgG проти вірусу кору. Якщо антитіл не буде виявлено, це свідчить, що імунітет до хвороби відсутній і потрібно вакцинуватися. Вам слід ввести щонайменше одну дозу вакцини КПК, а для найкращого захисту – і другу дозу через місяць.

Чи є причини, чому не треба вакцинуватися?

Вакцинуватись від кору протипоказано під час вагітності; якщо у людини є алергічна реакція на попередню дозу вакцини або на один із компонентів вакцини (желатин, неоміцин, курячий білок тощо); дітям з первинним імунодефіцитом; в умовах хіміотерапії у онкохворих або вживанні ліків, що пригнічують імунітет (у такому стані введення вакцини імунітет проти кору може не сформуватися), а також гострому захворюванні, що супроводжується температурою вищою за 38,5°.

А якщо дитині менше року чи можна вакцинувати її?

За словами Надії Дребот, дитина захищена від кору до шести місяців антитілами матері, але у тому випадку, якщо мама мала два щеплення або перехворіла на кір до вагітності. А вже у півроку зазвичай йде нейтралізація цих антитіл.

«Наприклад, в США прищеплюють дитину вже у шість місяців, якщо вона їде в ті регіони, де є ризик захворіти на кір. В Україні перша вакцинація відбувається у рік, але це не є доза, яка зараховується. Її називають «нульовою». Потім щеплення потрібно буде повторити вже в шість років, але і перша вакцинація захищає дитину. З 6 місяців до року може не виробитися імунітет, тому що ще наявні антитіла мами, але «відповідь» організму на хворобу все ж таки проявляється. Зараз, у тій ситуації, що склалася в Україні, можна вакцинувати дитину і раніше. Якщо вона була в контакті з хворим, то навіть у 9 місяців потрібно зробити щеплення», – каже Надія Дребот.

Як тоді захистити дитину до 1 року від корі?

Для цього мають бути вакциновані та мати імунітет всі, хто з дитиною контактує: батьки, бабусі та дідусі, діти старшого віку. Важливо: якщо ви зробити вакцинацію, то це не означає, що стали на якийсь час небезпечним для дитини. Ця вакцина хоча і є живою, але ви не є «заразні».

Якщо був контакт з хворим, що робити?

«Дуже важливо спрацювати на випередження. Коли ще симптомів немає, але ви знаєте, що спілкувалися з людиною, яка захворіла. Потрібно звернутися до лікаря, щоб отримати вакцинацію протягом перших 72 годин», – каже Надія Дребот.

У деяких випадках також показана екстрена профілактика шляхом введення імуноглобуліну. Якщо все ж таки людина захворіла, то її зазвичай госпіталізують, особливо, якщо мова йде про дорослих. Лікування корі проводиться в домашніх умовах, якщо проходить без ускладнень, але у будь-якому разі під наглядом лікаря.

Кому мають зробити щеплення безкоштовно?

Вакцинація КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи), яка робиться у рік та шість років, вона безкоштовна. Також не треба платити за вакцину дітям до 18 років, навіть, якщо шеплення не було зроблено вчасно. Крім того безкоштовні вакцини для військових, учасників ООС, студентів, освітян та медиків.

Усі інші дорослі можуть придбати вакцину за власний кошт в аптеці і пройти щеплення у закладі охорони здоров’я.

А якщо немає вакцини в лікарні?

Як повідомляє прес-служба МОЗ, перевірити наявність вакцини у вашій області можна тут. Якщо у лікарні скажуть, що щеплення зробити неможливо, адже відсутня вакцина, то зверніться до областного управління охорони здоров’я. Усі контакти тут.

Чи є ризик від вакцинування?

Як повідомив Радіо Свобода перший заступник генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Віктор Ляшко, вірогідність ускладнень: підвищення температури і судоми – 1:3000, анафілаксія – 1:1000000.

«Щеплюється величезна кількість людей. Питання несприятливих наслідків від вакцинації просто активно виходить в медіа, бо зараз кожна сторінка в соцмережах – це медіа. Дитині до року роблять 14 уколів – різних вакцин. І якби була така маса різних несприятливих подій, то українці тільки би про це і говорили».

Про міфи і вакцинацію читайте більше: Антирекорд по кору в Україні: чому і що робити?

Замість епілогу, трохи статистики:

Щороку, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі на кір хворіє 30-40 мільйонів дітей, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та ускладнень.

Більше про ситуацію з кіром, лікуванням онкохворих людей, змінами в медицині у 2019 році розкаже виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вже у цю суботу, 26 січня, в програмі Радіо Свобода «​Суботнє інтерв'ю»​.