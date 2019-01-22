МОЗ: від початку року від кору померли 5 людей, захворіли – 8,5 тисяч

8,5 тисяч українців захворіли на кір від початку 2019 року, п’ятеро людей померли від ускладнень цієї хвороби за вказаний період, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

За повідомленням, зокрема, три людини померли минулого тижня.

Найвищі показники захворюваності – у Львівській, Рівненській, Вінницькій, Хмельницькій областях і Києві.

Найчастіше хворіють діти, які не отримали другу дозу КПК вчасно, кажуть медики. У МОЗ наголошують, що єдиним надійним способом захисту від кору є щеплення, навіть під час спалаху захворюваності.

У 2018 році в Україні кір забрав 16 життів, всього захворіли понад 54 тисячі людей.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 із 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені, кажуть лікарі.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності і смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.