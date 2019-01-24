На Львівщині зростає число новонароджених із захворюванням на кір

Від початку року у Львові п’ятеро новонароджених дітей захворіли кором. На сьогодні троє немовлят перебувають на лікуванні у шпиталі, двоє вже вдома. Усі малюки заразились кором від своїх матерів, серед яких більшість була невакцинована.

«Зараз у Львівській клінічній дитячій лікарні троє новонароджених. Двоє хлопчиків-близнюків мають ускладнення пневмонії. Спершу мама захворіла, а через кілька днів – діти. Мама була щеплена. Немовлята гарно реагують на лікування. Ще одна мама захворіла кором після виписки з пологового, каже, що радше не була вакцинована. А дев’ятиденний хлопчик після мами теж захворів кором», – каже лікар-неонатолог Лариса Григоренко.

Він додав, що мати кір у неонатологічному віці – від 0 до 28 днів – є серйозною проблемою, оскільки наслідком можуть бути ускладнення.

У лікарню немовлят привезли з високою температурою і висипкою на тілі, близнюки вже мали ускладнення – пневмонію.

За словами медиків, раніше немовлята до 28 днів життя не хворіли кором і нинішню ситуацію пояснюють тим, що зараз народжують дітей жінки, які не були вакциновані від кору. Вагітним заборонено щеплюватися. Однак якщо вагітна жінка контактувала із людиною, хворою на кір, то їй вводять імуноглобулін.

Лише за січень 2019 року у Львівській області захворіли на кір 1559 осіб, із них 1015 дітей і 544 дорослих.

Загалом Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що від початку 2019 року на кір захворіли 8,5 тисяч українців, від ускладнень померли п’ятеро людей.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 із 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені, кажуть лікарі.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності і смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.