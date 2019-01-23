МОЗ розгляне питання про оголошення епідемії кору в Україні – Супрун

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що МОЗ до кінця тижня підготує документи для скликання спеціальної комісії, яка розгляне питання щодо оголошення епідемії кору в Україні.

Вона додала, що на даний час МОЗ епідемію не оголошував: «зараз є спалах кору».

За словами Супрун, для того, щоб оголосити епідемію, необхідне підтвердження низки показників, серед яких не тільки рівень захворюваності й смертності. «Ми до кінця тижня збираємо всі документи, щоб зібрати цю комісію і розглянути, час уже оголошувати епідемію», – додала в. о. міністра.

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Як заявила Супрун, у разі оголошення епідемії міністерство має більше повноважень із закупівлі більшої кількості вакцин.

За даними МОЗ, з початку 2019 року від кору померли п’ятеро людей, захворіли – 8,5 тисяч.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 із 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені, кажуть лікарі.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності і смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.