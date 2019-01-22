ВООЗ: відмова від вакцинації є глобальною загрозою людству

Всесвітня організація охорони здоров’я вперше внесла у щорічний список глобальних загроз людству відмову від вакцинації.

У ВООЗ зазначили, що імунізація запобігає 2-3 мільйонам смертей у світі щороку, а якщо охоплення щепленнями збільшиться, врятувати можна буде ще 1,% млн людей.

«Найгірше, що може зробити людина, коли у доступі є вакцина, відмовитись від неї. Адже вакцинація є одним із найбільш ефективних способів захисту від смертельно небезпечних хвороб. Коли 95% населення щеплені від вакцинокерованої хвороби, захищена уся країна – віруси не поширюються. Саме тому вакцинація – це питання національної безпеки країни. МОЗ України продовжує боротися з популістичними заявами деяких політиків, які маніпулюють цією темою і антинауковими твердженнями ставлять під загрозу життя мільйонів людей», – заявили у міністерстві охорони здоров’я України.

В Україні передбачено вакцинацію проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

«Держава закуповує вакцини за Календарем і таким чином гарантує можливість українцям отримати безоплатні щеплення проти цих хвороб і захистити своє життя і життя своєї дитини», – ідеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що в Україні майже два роки триває спалах кору. При цьому найвищий рівень захворювання зафіксований в тих регіонах, де найнижчі показники рівня охоплення щепленнями, – у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Одеській областях.

«МОЗ України спільно з місцевою владою розпочинає спецоперацію по вакцинації у Львівській області, щоби охопити щепленнями дітей 6-18 років, які з різних причин пропустили планові щеплення. Після Львівської області подібні спецоперації плануються в інших регіонах України», – повідомили у відомстві.

Переглянути список вакцин, які закуповує держава, і перевірити залишок вакцин у певному регіоні можна у спеціальній таблиці.