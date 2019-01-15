МОЗ: понад 5 тисяч українців захворіли на кір від початку року, дві людини померли

Від початку 2019 року в Україні на кір захворіли вже понад п’ять тисяч людей, дві людини померли, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

«На другому тижні 2019 року від ускладнень кору помер житель Рівненської області. Чоловіку було 49 років і у нього не було жодного щеплення проти кору. МОЗ України висловлює співчуття рідним. Це вже другий смертельний випадок від кору цього року. У 2018 році від ускладнень кору померли 16 людей», – повідомляє МОЗ.

Найвищі показники захворюваності – у Львівській, Вінницькій, Рівненській, Чернівецькій областях і в Києві, кажуть у міністерстві.

Читайте також: У 2018 році на кір захворіли понад 54 тисячі українців – МОЗ

У МОЗ наголошують, що єдиним надійним способом захисту від кору є щеплення, навіть під час спалаху захворюваності.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 із 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені, кажуть лікарі.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності і смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.