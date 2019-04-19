МОЗ України вказало на маніпуляцію в словах експерта з команди Зеленського

Експерт із питань охорони здоров’я в команді кандидата в президенти України Володимира Зеленського Євген Комаровський маніпулює, коли говорить про «100 тисяч жителів країни» хворих на кір, пише прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

У відомстві уточнили, що близько 100 тисяч людей захворіли на кір не зараз, а за весь період з початку спалаху хвороби восени 2017 року.

«Вакцинація насправді є питанням національної безпеки. Особливо гостро це питання постає в умовах спалаху кору. У більшості країн світу, в яких фіксують спалах кору, громадськість чинить тиск на людей, які свідомо, без медичних причин відмовляються від щеплень і ставлять під загрозу життя тисяч інших людей», – заявили в МОЗ.

У відомстві підкреслили, що разом з урядом і лікарською спільнотою роблять «систематичні кроки, щоби ліквідувати бар’єри для вакцинації і зупинити спалах кору в країні». Серед них – посилена імунізація всіх груп дітей та безоплатна імунізація дорослих, які належать до груп ризику.

За даними МОЗ, минулого тижня на кір захворіли 2 279 людей – 1204 дорослих та 1 075 дітей.

Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту), а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.