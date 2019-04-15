Рівень захворюваності на кір в Україні продовжує зростати – МОЗ

Рівень захворюваності на кір в Україні продовжує зростати. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я України.

«За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 15-го тижня 2019 року на кір захворіли 2 279 людей – 1204 дорослих та 1 075 дітей», – мовиться у повідомленні.

З 5 по 11 квітня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (309 хворих: 199 дорослих і 110 дітей), у Харківській (239: 165 дорослих та 74 дитини), Київській (197: 120 дорослих та 77 дітей), Хмельницькій (186: 93 дорослих і 93 дитини) та Львівській (157: 41 дорослий та 116 дітей) областях.

З початку року на кір захворіло 39 549 людей – 18 187 дорослих і 21 362 дитини. Від викликаних ним ускладнень померли 14 людей.

«МОЗ України спільно з місцевою владою продовжує спеціальні заходи, щоби зупинити спалах кору в країні. Упродовж першого кварталу спецоперація для підвищення рівня вакцинації і подолання кору тривала у Львівський області. Результат – 90% дітей мають захист від кору, Львівщина перестала бути лідером серед областей з найвищими показниками захворюваності на кір. Найближчими днями подібна спецоперація розпочнеться у Хмельницькій області, у якій щотижня зростає кількість нових випадків хвороби», – зазначили у МОЗ.

Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту), а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.