У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через спалах кору

Влада Нью-Йорку 9 квітня оголосила в окремих районах міста надзвичайний стан у галузі охорони здоров’я через спалах кору.

За словами мера міста, Біллі де Блазіо, влада вимагатиме, щоб усі невакциновані мешканці районів Вільямсбург і Бруклін зробили щеплення від кору. Він зазначив, що зараз місто бореться з одним з найбільших спалахів захворювання протягом останніх десятиріч.

Порушників припису про обов’язкову вакцинацію будуть штрафувати.

Надзвичайний стан триватиме щонайменше до 17 квітня.

Як зазначає видання New York Times, епідемія кору почалася у місті восени. Відтоді зареєстрували 285 підтверджених випадків захворювання. Загалом у Штатах з початку року зафіксували 465 випадків захворювання на кір, 78 з яких – впродовж останнього тижня.