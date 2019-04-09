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09 Квітень 2019, Київ 21:23
Новини | Міжнародні

У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через спалах кору

У Нью-Йорку зафіксовано спалах кору

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Влада Нью-Йорку 9 квітня оголосила в окремих районах міста надзвичайний стан у галузі охорони здоров’я через спалах кору.

За словами мера міста, Біллі де Блазіо, влада вимагатиме, щоб усі невакциновані мешканці районів Вільямсбург і Бруклін зробили щеплення від кору. Він зазначив, що зараз місто бореться з одним з найбільших спалахів захворювання протягом останніх десятиріч.

Порушників припису про обов’язкову вакцинацію будуть штрафувати.

Надзвичайний стан триватиме щонайменше до 17 квітня.

У міністерстві вкотре наголосили, що щеплення є єдиним надійним захистом від кору
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Як зазначає видання New York Times, епідемія кору почалася у місті восени. Відтоді зареєстрували 285 підтверджених випадків захворювання. Загалом у Штатах з початку року зафіксували 465 випадків захворювання на кір, 78 з яких – впродовж останнього тижня.

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