Захворюваність на кір знову зростає – МОЗ

Захворюваність на кір знову зростає, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 13-го тижня 2019 року на кір захворіли 2 254 людини — 1 113 дорослих та 1 141 дитина.

Найбільше випадків кору зафіксували в Києві, Київській, Хмельницькій, Львівській та Харківській областях.

З початку року на кір захворіли 35 002 людини, серед них – 15 886 дорослих і 19 116 дітей. Від ускладнень кору померло 14 людей.

У міністерстві вкотре наголосили, що щеплення є єдиним надійним захистом від кору, особливо якщо в регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту), а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.