МОЗ: 90% школярів Львівщини вакциновані від кору

26 605 школярів Львівщини отримали щеплення проти кору в рамках спецоперації для підвищення рівня імунізації в регіоні, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України. Таким чином, кількість захищених від кору учнів середніх навчальних закладів області сягнула 90%, кажуть у МОЗ.

«Вперше з початку спалаху кору в Україні Львівська область втратила своє лідерство за рівнем захворюваності на кір – з 1 лютого цей показник щотижня зменшується в середньому на 10%», – йдеться в повідомленні.

На Львівщині було найбільше випадків захворювання на кір серед українських регіонів, тому в МОЗ вирішили провести там спецоперацію для підвищення рівня охоплення щепленнями проти кору школярів.

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Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.