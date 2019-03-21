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21 Березень 2019, Київ 15:25
Новини | Суспільство

МОЗ: 90% школярів Львівщини вакциновані від кору

Вперше з початку спалаху кору в Україні Львівська область втратила своє лідерство за рівнем захворюваності на кір, кажуть у міністерстві

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26 605 школярів Львівщини отримали щеплення проти кору в рамках спецоперації для підвищення рівня імунізації в регіоні, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України. Таким чином, кількість захищених від кору учнів середніх навчальних закладів області сягнула 90%, кажуть у МОЗ.

«Вперше з початку спалаху кору в Україні Львівська область втратила своє лідерство за рівнем захворюваності на кір – з 1 лютого цей показник щотижня зменшується в середньому на 10%», – йдеться в повідомленні.

На Львівщині було найбільше випадків захворювання на кір серед українських регіонів, тому в МОЗ вирішили провести там спецоперацію для підвищення рівня охоплення щепленнями проти кору школярів.

Кір у Європі: чи обов’язкова вакцинація в країнах ЄС (відео)
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Кір у Європі: чи обов’язкова вакцинація в країнах ЄС (відео)

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Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

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