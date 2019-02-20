Під час спецоперації на Львівщині від кору вакцинували 12,5 тисяч школярів – МОЗ

За 20 днів лютого пропущені щеплення надолужили 12 573 дітей під час спецоперації з додаткової вакцинації школярів Львівської області від кору, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«З них 11 608 було вакциновано з 1 до 18 лютого в амбулаторіях, ще 965 дітей вакцинували вже у перший день роботи мобільних груп. Зі стартом спецоперації у Львівській області значно збільшилася динаміка щеплень серед дітей, які свого часу пропустили вакцинацію проти кору», – повідомили у міністерстві.

18 лютого у Львівській області розпочався другий етап спецоперації для підвищення рівня охоплення щепленнями проти кору школярів. У деяких школах щеплення робитимуть мобільні бригади лікарів, а там, де це зручніше, дітей вакцинуватимуть у найближчих амбулаторіях.

Згідно з даними верифікації школярів станом на 1 лютого на Львівщині зафіксували близько 50 тисяч дітей, не захищених від кору. Після завершення спецоперації у Львівській області аналогічні заходи будуть здійснювати і в інших областях України, заявили у МОЗ.

Специфічного лікування кору не існує. Запобігти захворюванню може лише вакцинація.