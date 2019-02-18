На Львівщині почали спецоперацію з вакцинації школярів від кору

Сьогодні у Львівській області розпочалась кампанія з вакцинації школярів від кору. Близько 50 тисяч дітей, які не були раніше щеплені, вакцинують протягом трьох тижнів за згодою їхніх батьків, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Під час перевірки даних, на Львівщині виявили майже 50 тисяч невакцинованих від кору дітей, заявила у Львові під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України Ольга Стефанишина.

«Ця кампанія націлена на дітей, які пропустили щеплення від кору і краснухи. У нас пропустили планові щеплення, з різних причин, на 2017 рік 800 тисяч дітей. У Львівській області були невакциновані 22 000 дітей, а коли ми звірили дані, ця цифра зросла удвічі», – каже Стефанишина.

Від початку цього року у Львівській області на кір захворіли 3446 людей, одна жінка померла. Оскільки в регіоні найбільша кількість осіб, у порівнянні з іншими, тому Міністерство охорони здоров’я почало звідси спецоперацію з вакцинації. Щеплення проводять в медичних амбулаторіях, а також створені мобільні групи з лікарів та медичних сестер, які проводять щеплення у школах. Батьки можуть бути присутні.

«Мобільні групи укомплектовані фахівцями, які проходили навчання», – говорить Володимира Курпіта, генеральний директор Центру Громадського здоров’я МОЗ України.

Зараз на Львівщині є 45 тисяч вакцин, ще близько 70 тисяч довезуть цього тижня. За словами представників МОЗ, це якісні вакцини бельгійського і американського виробництва. Щеплення проводяться безкоштовно.

МОЗ рекомендуватиме іншим областям провести масове щеплення дітей. А такі посилені заходи, як на Львівщині, проведуть у Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській областях.

Від початку цього року в Україні на кір захворіли майже 22 тисячі людини, з них 2 дітей і 6 дорослих померли.

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Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.