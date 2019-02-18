Ще понад три тисячі українців захворіли на кір минулого тижня – МОЗ

Протягом минулого тижня на кір захворіли 3264 людини – 1545 дорослих та 1719 дітей. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я України.

«Минулого тижня помер один українець – недуга забрала життя 18-річного студента. Відомості про його щеплення відсутні, але відомо про супутнє захворювання, що спричинило тяжкі ускладнення від кору. МОЗ України висловлює співчуття рідним та нагадує про критичну необхідність формувати колективний імунітет на рівні не менше 95%, аби захищати тих, хто не може отримати щеплення через супутні стани», – зазначили у міністерстві.

Загалом цього року померло вже вісім людей, серед яких дві дитини. Минулого року кір забрав 16 життів.

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«Найбільше хворіють на кір саме в тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. Загалом із 28 грудня 2018 року до 8 лютого 2019 року на кір в Україні захворіло 21355 людей – 9304 дорослих та 12051 дитини. Найвищі показники захворюваності – у Львівській (загалом 3 446 людини: 1152 дорослих та 2294 дитини), Рівненській (1927: 661 дорослих та 1266 дітей), Вінницькій (1901: 826 дорослих та 1075 дітей), Хмельницькій (1542: 834 дорослих та 708 дітей) областях і м. Київ (1791 людей: 1007 дорослих та 784 дитини).

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.