МОЗ не буде оголошувати епідемію кору – Супрун

Міністерство охорони здоров’я України не буде оголошувати епідемію кору, повідомила в.о. голови відомства Уляна Супрун.

«Ми не будемо оголошувати епідемію», – сказала Супрун.

Вона пояснила, що зараз в Україні є 1,1 мільйона доз вакцини від кору. При цьому міністерство шукає можливості закупівлі додаткових доз.

23 січня Супрун заявляла, що МОЗ розгляне можливість оголошення епідемії кору в Україні.

28 січня Міністерство охорони здоров’я повідомило, що з початку 2019 року від кору померли шестеро людей. У період із 28 грудня до 25 січня на кір захворіли 11 757 людей.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 із 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені, кажуть лікарі.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності і смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.