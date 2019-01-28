Кількість померлих від кору зростає, попри зменшення приросту хворих минулого тижня – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що від кору в Україні з початку 2019 року померли шестеро людей, серед них – двоє дітей. Зокрема, протягом минулого тижня від ускладнень померла одна доросла людина.

При цьому, за даними МОЗ, минулого тижня приріст кількості хворих на кір зменшився на 6% порівняно з попереднім тижнем.

У 2018 році кір забрав 16 життів.

У МОЗ наголошують, що щеплення є єдиним надійним захистом від кору. Вакцинуватися можна і в період спалаху хвороби, кажуть у міністерстві.

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«Оскільки вакцинація є питанням національної безпеки, підрив довіри до вакцинації може використовуватись як один із інструментів гібридної агресії проти цілих держав. Зокрема, дослідники Університету Джона Гопкінса (США) проаналізували тисячі твітів, опублікованих між 2014 і 2017 роками і виявили, що з акаунтів російських тролів, які намагалися вплинути на вибори в США, також писали і про вакцини. Ці акаунти розповсюджували як твердження на підтримку вакцин, так і відверто антивакцинаторські твіти, чим штучно розпалювали дискусію та провокували сумніви у доведеній ефективності щеплень», – заявляють у МОЗ.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) цього року вперше внесла відмову від вакцинації у щорічний список глобальних загроз здоров’ю.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 із 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені, кажуть лікарі.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності і смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.