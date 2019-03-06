Зв’язку між щепленням від кору й аутизмом немає – дослідження

Зв’язку між вакцинацією від кору, паротиту і краснухи й розвитком аутизму в дітей немає, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, посилаючись на дані загальнонаціонального дослідження в Данії, в якому взяли участь понад 657 тисяч дітей.

За повідомленням, це дослідження навпаки підтвердило, що вакциновані КПК діти мали на сім відсотків меншу ймовірність аутизму, ніж невакциновані. Це авторитетне наукове дослідження уже назвали наймасштабнішим, зауважують у МОЗ.

«Це дослідження стало ще одним доказом того, що вакцини в принципі і вакцинація проти кору зокрема в жодному разі не можуть бути причиною розвитку аутизму в дітей. Численні міфи, серед яких і міф про аутизм внаслідок щеплення, стали причиною відмови батьків вакцинувати своїх дітей по всьому світі, і зокрема в Україні», – заявили в МОЗ.

Через масову відмову від щеплень в Україні 2017 року почався спалах кору, внаслідок якого захворіли 80 тисяч українців і 31 людина померла.

Медики вкотре наголошують, що кір – одне з найбільш заразних захворювань, і лікування від нього немає. Єдиний спосіб вберегтися від хвороби й ускладнень, до яких вона може призвести – вакцинація.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.