МОЗ: рівень захворюваності на кір знижується, але від початку року померли 10 людей

Рівень захворюваності на кір в Україні зменшується вже другий тиждень, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

При цьому, за повідомленням, минулого тижня на Хмельниччині внаслідок кору померло немовля 25 днів від народження. Загалом цього року померли вже десятеро людей, серед яких три дитини, а від початку спалаху в 2017 році кір забрав уже 31 життя.

«За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 9-го тижня 2019 року на кір захворіли 2 524 людини – 1 230 дорослих і 1 312 дітей. Щеплення – єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності», – заявляють у МОЗ.

Всього від початку року станом на 1 березня захворіли понад 26,5 тисяч людей.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.