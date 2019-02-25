МОЗ: минулого тижня від кору померла жінка, захворюваність в Україні зменшилась на 15%

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що минулого тижня в Україні від ускладнень кору померла 57-річна жінка. Загалом протягом тижня на кір захворіла 2751 людина. Це на 15,7% менше у порівнянні з показниками попереднього тижня (8-16 лютого).

За даними МОЗ, загалом цього року від кору померли вже дев’ять людей.

Найвищі показники захворюваності — у Львівській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій областях і в Києві.

Щоб зупинити поширення кору, у Львівській області триває спецоперація для підвищення рівня імунізації дітей віком від 6 до 18 років. Пізніше будуть охоплені інші області України, кажуть у МОЗ. Подібні заходи уже зараз проводяться у Вінниці – вони ініційовані місцевою владою.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.