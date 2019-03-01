Україна очолила «тривожно високий» рівень захворюваності на кір у світі – ЮНІСЕФ

Україна очолила «тривожно високий» ріст захворюваності на кір у світі, заявляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

У своєму звіті, оприлюдненому 1 березня, організація вказує, що причиною цього є, зокрема «антивакцинувальна кампанія», через що люди відмовляються від щеплень проти хвороб, «яким можна запобігти і які є потенційно смертельними».

Україна на першому місці з десяти країн, де минулого року було найбільше випадків кору.

«Майже всім цим випадкам (захворювання на кір – ред.) можна запобігти, але при цьому діти все одно інфікуються… Кір – це хвороба, але дуже часто реальною інфекцією є дезінформація, недовіра і халатність. Ми повинні робити більше для точного інформування кожного з батьків, щоб допомогти безпечно вакцинувати кожну дитину», – заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

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ЮНІСЕФ повідомляє, що, за статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 2018 року в Україні було 35120 випадків кору при п’яти тисячах випадків у попередньому році.

За даними українського уряду, за перші два місяці 2019 року інфіковано понад 24 тисячі людей. Найгірша ситуація – на Львівщині.

Від початку спалаху в 2017 році від кору в Україні померли 30 людей.

Крім України, в списку країн, де поширюється кір – Філіппіни, Бразилія, Ємен, Венесуела, Сербія, Мадагарскар, Судан, Таїланд, Франція.

ЮНІСЕФ також висловлює занепокоєння виявленням випадків кору в країнах, які раніше були оголошені вільними від цього захворювання. Йдеться про Молдову, Чорногорію, Узбекистан.

У світі 98 країн повідомили про збільшення кількості випадків кору в 2018 році порівняно з 2017-им.

«Це тривожний дзвінок. У нас є безпечна, ефективна і недорога вакцина проти дуже заразної хвороби – вакцина, яка рятувала майже мільйон життів щороку протягом останніх двох десятиліть», – наголосила Фор.

«Вакцинація є життєво важливим інструментом для захисту дітей», – додала вона.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.