11 людей померли від кору з початку року – МОЗ

11 людей померли від кору з початку року, повідомило Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

У центрі зазначили, що 16 березня від ускладнень кору померла дев’ятирічна дівчинка у Рівненській області.

Згідно з повідомленням, за 11 тижнів на кір захворіли 30 794 людини – 13 825 дорослих і 16 969 дітей.

«Уперше Львівщина втратила своє антилідерство за рівнем захворюваності на кір. З 1 лютого рівень захворюваності в області щотижня зменшується в середньому на 10%. На Вінниччині за 11-й тиждень зареєстрували майже вдвічі менше нових випадків кору, ніж за попередній. Саме в цих двох областях тривають спецоперації, щоби підвищити рівень охоплення щепленнями і зупинити поширення кору», – заявили в центрі.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.