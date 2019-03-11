МОЗ: за тиждень на кір захворіли понад дві тисячі людей

За минулий тиждень на кір захворіли 2 235 людей, повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України. Серед них 1 052 дорослих і 1 183 дитини.

Це менше, ніж за тиждень до цього, коли захворіли 2 524 людини.

Загалом у період із 28 грудня 2018 року до 8 березня 2019 року на кір в Україні захворіло 28 686 людей — 12 799 дорослих і 15 877 дітей.

Найвищі показники захворюваності у Львівській області (захворіла 4 201 людина: 1 377 дорослих та 2 824 дітей).

З початку року від ускладнень кору померли 10 людей.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.