МОЗ: 14 українців померли від кору з початку року

Від початку року в Україні на кір захворіли майже 33 тисячі людей, 14 із них – померли, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, протягом останнього тижня від ускладнень кору померло чотири людини, йдеться в повідомленні МОЗ від 25 березня.

«Після декількох тижнів падіння рівень захворюваності на кір в Україні знову почав зростати. За оперативними даними, найбільше нових випадків кору з 15 по 21 березня включно зареєстровано у Хмельницькій (207 хворих: 95 дорослих та 112 дітей), Львівській (186: 56 дорослих та 130 дітей), Київській (177: 99 дорослих та 78 дітей), Рівненській (157: 39 дорослих та 118 дітей), а також в місті Києві (203: 110 дорослих та 93 дитини)», – кажуть у МОЗ.

У міністерстві вкотре наголосили, що щеплення є єдиним надійним захистом від кору, особливо якщо в регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

За повідомленням МОЗ, усі регіони України забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США.

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Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту), а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.