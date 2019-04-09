МОЗ: рівень захворюваності на кір знову зростає

Рівень захворюваності на кір в Україні після кількох тижнів падіння знову зростає, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«З 28 березня по 3 квітня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Тернопільській області (243 хворих: 81 дорослий і 162 дитини), у Києві (214: 118 дорослих та 96 дітей), Київській (175: 96 дорослих та 79 дітей), Харківській (171: 110 дорослих і 61 дитина) і Хмельницькій (160: 84 дорослих та 76 дітей) областях», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку року на кір захворіли понад 37 тисяч людей, від ускладнень кору померли 14 людей.

У міністерстві вкотре наголосили, що щеплення є єдиним надійним захистом від кору, особливо якщо в регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту), а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.