Як кір з України, принесений хасидами, спричинив спалах у Нью-Йорку

У деяких районах Нью-Йорка оголосили надзвичайний стан у галузі охорони здоров’я через різкий спалах кору, який як підозрюють, потрапив до США з України. З початку цього року у США зафіксували 465 випадків зараження небезпечною інфекцією, майже 170 з них – у штаті Нью-Йорк, округ Рокленд, де живе значна кількість ультраортодоксальних євреїв. Це рекордні показники за останні 28 років.

Щороку десятки тисяч хасидів їдуть в Умань на Черкащині святкувати юдейський новий рік

У вівторок мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив обов’язкову вакцинацію і режим надзвичайного стану у галузі охорони здоров’я.

«Це єдиний шлях зупинити цей спалах і переконатись, що ті, хто не був щеплений, отримає вакцину. Людям критично важливо усвідомити, що вакцина від кору працює. Вона безпечна, ефективна, випробувана часом», – заявив мер міста.

Для усіх невакцинованих людей, які живуть, працюють або вчаться у низці округів Нью-Йорка, оголосили обов’язкове щеплення від кору, паротиту й червоної висипки. Фізично змусити людей робити це не можуть, але за відмову обіцяють тисячу доларів штрафу. Наприкінці березня неімунізованим дітям заборонили відвідувати усі громадські місця.

У Нью-Йорк вірус привезли паломники-хасиди з України

Ед Дей, очільник виконавчої влади округу Рокленд, оголосив, що всім невакцинованим від кору людям, молодшим за 18 років, заборонено відвідувати громадські місця протягом 30 днів або до моменту, коли вони отримають щеплення.

Хоча більшість релігійних лідерів підтримують вакцинацію, дехто все одно проти.

Арон Бравер – один з них.

«Це правда, що багато людей хворіють на кір, і кір – це не дуже добре. Але вакцини – це теж не дуже добре. Всі мають самі вирішувати, що робити», – каже чоловік.

За даними ЮНІСЕФ, за підсумками минулого року Україна стала світовим лідером у кількості хворих на кір

Причина такої позиції – у неправдивій інформації про нібито неефективність чи навіть шкоду імунізації, пояснює влада, – навіть попри докази лікарів та науковців, що вакцини ефективні на 97%. Також деякі штати дозволяють батькам не прищеплювати дітей через релігійні чи філософські переконання. Там знижується рівень вакцинації, натомість зростає кількість захворювань.

«Я знаю, що це підвищує ризик для інших людей, але існують вагомі причини, чому люди бояться вакцин», – каже місцевий житель Річард Паласіос. «Науковці так і не довели їхню ефективність, – твердить чоловік. – І друга причина – це релігійні вірування».

До Нью-Йорка кір прийшов з України, пише The New York Times.

Щороку десятки тисяч хасидів їдуть в Умань на Черкащині святкувати юдейський новий рік. Торік дата припала на початок вересня, і через кілька тижнів по тому спалах кору стався в Ізраїлі, а у жовтні хворобу зафіксували у Нью-Йорку.

Видання пише, що додому вірус привезли саме паломники-хасиди з України.

За даними ЮНІСЕФ, за підсумками минулого року Україна стала світовим лідером у кількості хворих на кір. На думку ЮНІСЕФ, це свідчить про зведення нанівець прогресу в подоланні цього захворювання, якому легко запобігти, але яке може бути смертельно небезпечним.

Кір – більш заразне захворювання, ніж ебола, туберкульоз або грип

Ед Дей каже, що кожен новий випадок – це лотерея, яка може принести пневмонію, енцефаліт, набряк мозку, передчасні пологи й ускладнення, аж до смерті.

«А як щодо немовлят? Вагітних жінок? А інших людей із вразливим імунітетом, на кшталт хворих на рак?» – каже Дей.

Френк Еспер, лікар клініки у Клівленді, підтверджує, що вакцини довели свою безпечність.

«Ми випробували їх. Ми слідкували за щепленими дітьми», – каже Еспер.

Специфічного лікування від кору не існує, тому саме вакцинація є єдиним способом захистити дітей.

ЮНІСЕФ нагадує, що кір – більш заразне захворювання, ніж ебола, туберкульоз або грип. Вірус може жити в приміщенні протягом двох годин після того, як інфікована людина залишила його. Він розповсюджується повітряно-крапельним шляхом через дихальні шляхи.