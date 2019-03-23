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23 Березень 2019, Київ 08:25
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Страхування, безкоштовні аналізи і електронні лікарняні: Супрун про нові етапи медреформи

Страхування, безкоштовні аналізи і електронні лікарняні: Супрун про нові етапи медреформи
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Медична реформа переживе президентські та парламентські вибори і триватиме далі, переконана виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Адже для цього уже працюють Національна служба здоров’я і закон про фінансові гарантії. А головне – самі українці вимагають продовження змін у медичній сфері, наголосила вона. Про медреформу після виборів, критику опонентів, безкоштовні аналізи і електронні лікарняні Уляна Супрун розповіла в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

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