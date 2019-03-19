Супрун заявила, що в Україні достатньо лікарів

На сьогоднішній день в Україні зареєстровано 185 тисяч лікарів, і цієї кількості достатньо для населення країни. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в інтерв’ю Радіо Свобода.
«З них 24,5 тисяч вже зареєструвалися як лікарі первинної ланки у системі E-Health і від наступного року, коли розпочнеться ліцензування лікарів, ми будемо знати краще, скільки лікарів працюють, де вони працюють і які послуги вони надають. Нам потрібно щоби більше медичної допомоги надавалося на первинній ланці, а не було стільки спеціалізованої медицини, бо там (на первинній ланці – ред.) насправді 80% всього, що відбувається, повинно бути. Ми сподіваємося, що коли наші нові інтерни будуть виходити з медичних університетів, ми будемо їх направляти, щоб більше їх стали сімейними лікарями», – розповіла Супрун.
Вона додала, що наразі лікарів цієї ланки також достатньо.
«Коли ми будемо розвивати наступний рівень, ми побачимо, де є дефіцит, де є забагато лікарів», – підкреслила глава МОЗ.
2 квітня 2018 року в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».
Повний текст інтерв’ю Уляни Супрун буде опубліковано на сайті Радіо Свобода 23 березня.
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