Супрун заявила, що в Україні достатньо лікарів

На сьогоднішній день в Україні зареєстровано 185 тисяч лікарів, і цієї кількості достатньо для населення країни. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в інтерв’ю Радіо Свобода.

«З них 24,5 тисяч вже зареєструвалися як лікарі первинної ланки у системі E-Health і від наступного року, коли розпочнеться ліцензування лікарів, ми будемо знати краще, скільки лікарів працюють, де вони працюють і які послуги вони надають. Нам потрібно щоби більше медичної допомоги надавалося на первинній ланці, а не було стільки спеціалізованої медицини, бо там (на первинній ланці – ред.) насправді 80% всього, що відбувається, повинно бути. Ми сподіваємося, що коли наші нові інтерни будуть виходити з медичних університетів, ми будемо їх направляти, щоб більше їх стали сімейними лікарями», – розповіла Супрун.

Вона додала, що наразі лікарів цієї ланки також достатньо.

«Коли ми будемо розвивати наступний рівень, ми побачимо, де є дефіцит, де є забагато лікарів», – підкреслила глава МОЗ.

2 квітня 2018 року в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».

Повний текст інтерв’​ю Уляни Супрун буде опубліковано на сайті Радіо Свобода 23 березня.