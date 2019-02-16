Радіо Свобода Daily: суддя у справі керівника МОЗ Уляни Супрун заявив про самовідвід

Як відбувався суд над Супрун

Адміністративна справа за позовом народного депутата Ігоря Мосійчука до в. о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун буде передана на повторний автоматизований розподіл 18 лютого. Суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян розцінив «як тиск на суд прийняття Кабінетом міністрів України доручення щодо подання на нього скарги до Вищої ради правосуддя» і заявив про самовідвід. Втім, якщо у судовій залі все відбулось відносно швидко, під стінами суду подій було набагато більше.

«Те, що тут є політична складова – без сумніву. Ця справа тягнутиметься до завершення президентської кампанії», – припустив в ефірі програми «Ваша Свобода» член комітету з питань охорони здоров’я Ігор Шурма.

«Гра в піддавки»

Протягом усієї своєї каденції генпрокурор Юрій Луценко регулярно демонстрував свою лояльність до президента Порошенка: був на його політичних заходах, запрошував на весілля до власного сина. Такі дії заборонені кодексом професійної етики працівника прокуратури, адже кумівство у владі – не просто рудимент старої політичної системи, а й пряма загроза верховенству права. Тож чи є довіра до розслідування ГПУ, в рамках якого підлеглі Луценка нібито намагаються відібрати в оточення Порошенка газовий бізнес, визнавши незаконною видачу державою ліцензії на видобуток газу за заниженою ціною? Чи справді Луценко пішов би проти інтересів свого кума Порошенка? Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» проаналізували цей процес – це швидше схоже на банальну гру в піддавки.

А ось як на це розслідування вже відреагували в Генпрокуратурі.

Мангер вийшов із СІЗО під заставу

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу в розмірі майже 2,5 мільйонів гривень. Про це повідомив його адвокат Дмитро Ільченко.

«У підсумку прийняли рішення про внесення застави мною особисто. Так ми уникнемо чергової хвилі домислів від Доценка (генерал СБУ Данило Доценко, – ред.) і Ко з приводу грошей», – зазначив юрист.

Далі стисло.

Постійна палата третейського суду в нідерландській Гаазі винесла рішення на користь «ПриватБанку» у справі проти Росії щодо експропріації активів банку в окупованому нею Криму

Дипломати Європейського союзу погодилися заморозити активи і заборонити видачу віз низці росіян, причетних до захоплення і затримання 24 українських моряків під час інциденту в Керченській протоці в листопаді минулого року.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на третій день зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що питання суверенітету є «святим», а ймовірність об’єднання двох країн залежить лише від волі їхніх громадян.

30 років з дня виведення військ

10 років радянської окупації принесли Афганістану 40 років війни. Майже 2 500 загиблих українців. Через що почалася окупація, задля чого воювали українці і чому шанс на мир з'явився лише зараз, розповідаємо в коротенькому відео.

Львів’янин Олександр Рожко пройшов чотири війни: Афганістан, Дагестан, Югославію і Придністров’я, а також є учасником бойових дій на Донбасі, куди поїхав одразу після Майдану. Війна в Афганістані, наголосив український військовослужбовець, зробила його людиною, змінила світогляд і сформувала, як особистість. Він, зокрема, зауважив: «Афганістан відкрив мені очі на СРСР, компартію, що це все брехня і злочин. Я зрозумів багато речей».

Оргазм, компромат і рейтинг Гриценка

А завершити сьогодні ми хочемо спецвипуском програми «Ньюзрум» – «Один день з кандидатом». Журналісти Радіо Свобода провели один день з кандидатом на посаду президента Анатолієм Гриценком. Відверта розмова на відверті теми. Зокрема, ви дізнаєтеся, що думає Анатолій Гриценко про опонентів та як ставиться до діючого президента України, чи потрібні НАТО та МВФ Україні, що робити з Кримом та про рецепт повернення Донбасу. Кандидат також розповів нам, як закохався, як схуд на 15 кілограмів, звідки у нього нерухомість, як сприймає критику на свою адресу та що зробить за день до своєї інавгурації, у разі його обрання.

Роздивляйтесь кандидатів у президенти з різних сторін, щоб зробити зважений вибір!

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