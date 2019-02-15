Лукашенко заявив, що питання об’єднання Білорусі і Росії залежить від волі двох народів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на третій день зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що питання суверенітету є «святим», а ймовірність об’єднання двох країн залежить лише від волі їх громадян.

«Ми (з Володимиром Путіним – ред.) готові йти настільки далеко в єднанні, об’єднанні наших зусиль держав і народів, наскільки ви готові. Ми і завтра можемо об’єднатися вдвох. У нас проблем немає. Але чи готові ви (росіяни і білоруси) на це – питання. Тому це вам треба адресувати питання до себе. Наскільки ви готові, настільки ми і будемо виконувати вашу волю. А якщо не готові, якою б не була потужна і величезна Росія, вона сьогодні не в змозі нав’язати комусь волю. Тим паче, нам це і не потрібно», – заявив Лукашенко.

Білоруський президент заявив про спільне бачення проблем Мінськом і Москвою.

«Якщо взяти Україну, теж слов’янська держава, але який величезний розрив за кілька років утворився. А ми (Білорусь і Росія – ред.) розмовляємо однією мовою і розуміємо однаково проблеми», – сказав Лукашенко.

Нинішня зустріч Лукашенка з Путіним – сьома за півроку, востаннє президенти Білорусі і Росії зустрічалися в грудні минулого року у Кремлі.