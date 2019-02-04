Лукашенко наказав збільшити кількість прикордонників у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про намір збільшити чисельність прикордонників у країні. Як повідомляє 4 лютого прес-служба Лукашенка, він пояснив своє рішення «потребами національної безпеки» і назвав такий крок безпрецедентним.

«З урахуванням зростання негативних факторів, пов’язаних із незаконною міграцією, наркотрафіком, контрабандою (особливо зброї), перед прикордонним комітетом поставлене завдання збільшити до необхідного штатну чисельність. Безпрецедентний крок, але національна безпека – найважливіший фактор», – сказав Олександр Лукашенко.

Він також нагадав про створення маневрених груп прикордонних військ, які «перебувають завжди у резерві керівників прикордонних загонів і в лічені хвилини висуваються в напрямки ймовірного руху противника, якщо там загострення ситуації».

Коментуючи становище на білоруському кордоні, Олександр Лукашенко відзначив, що «викликів стало більше, ніж було навіть в минулому році».

На питання Радіо Свобода про те, яка зараз кількість чиновників у прикордонному комітеті і на скільки її хочуть збільшити, в керівництві комітету поки що не відповіли.

У грудні Лукашенко заявляв, що більше не вважає Росію братньою державою і попередив Росію, що вона може втратити союзника, якщо не запропонує Мінську компенсацію після зростання ціни на нафту.